8 أفلام تتنافس على جائزة أفضل إنجاز في شباك التذاكر العالمي 2023

مجموعة من التحديثات الجديدة تم إدراجها على النسخة الـ81 من جوائز جولدن جلوب المقرر أن يتم توزيعها في الحفل السنوي المقام يوم 7 يناير 2024، في فندق «بيفرلي هيلتون» في بيفرلي هيلز، وذلك لتكريم أفضل الأعمال السينمائية والتليفزيونية وصناعها التي عرضت على مدار عام 2023.

إضافة مرشحين جدد في جولدن جلوب 2024

شهدت نسخة جولدن جلوب 2024 إضافة مرشحين جدد إلى فئات الجوائز، ليتنافس على كل جائزة 6 مرشحين وليس 5 كما كان سابقا، ولكنها ليست الإضافة الجديدة الوحيدة هذا العام، حيث تم تدشين جائزتين جديدتين «أفضل إنجاز سينمائي في شباك التذاكر»، و«أفضل أداء في الكوميديا الارتجالية على التلفزيون».

الأفلام المتنافسة على جائزة أفضل إنجاز سينمائي في شباك التذاكر في جولدن جلوب

ومن شروط الترشح لـ«أفضل إنجاز سينمائي في شباك التذاكر»، أن تكون الأفلام المؤهلة قد حققت ما لا يقل عن 150 مليون دولار أثناء إصدارها، ويجب أن يكون 100 مليون دولار منها من شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، وشملت القائمة 8 أفلام هي: «Barbie» الذي حقق 1.4 مليار دولار حول العالم منهم 636 مليون دولار في السينمات المحلية، و«Guardians of the Galaxy Vol. 3» الذي حقق 845 مليون دولار، و«John Wick: Chapter 4» الذي حقق 440 مليون دولار، و«Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One» بطولة توم كروز محققا 567 مليون دولار.

وتتضمن قائمة المنافسة على الجائزة: «Oppenheimer» الذي حقق 951 مليون دولار عالميا من بينهم 325 مليون دولار محليا، و«Spider-Man: Across the Spider-Verse» الذي حقق 690 مليون دولار من بينهم 381 مليون دولار محليا، و«The Super Mario Bros. Movie» الذي حقق 1.3 مليار دولار من بينهم 574 مليون دولار محلية، أما الفيلم الأحدث هو الوثائقي الغنائي عن تايلور سويفت «Taylor Swift: The Eras Tour»، والذي حقق 249 مليون دولار حول العالم، بينما حصد محليا 178 مليون دولار.