33 مرة.. ميريل ستريب تكسر الرقم القياسي لترشيحات «جولدن جلوب»

استطاعت النجمة الأمريكية ميريل ستريب كسر الرقم القياسي الذي حققته سابقًا في عدد الترشيحات لجوائز جولدن جلوب، وذلك بعد حصولها على الترشيح رقم 33 لجائزة جولدن جلوب، عندما تمّ ترشيحها لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في مسلسل «Only Murders in the Building» في حفل توزيع الجوائز الـ81.

ووفقا للموقع الرسمي لجوائز «جولدن جلوب»، سجلت ستريب الرقم القياسي باعتبارها الممثلة الأكثر ترشيحًا على الإطلاق عندما حصلت على ترشيحها الثلاثين، وهي أيضا حاصلة على أكبر عدد من الجوائز على الإطلاق في جوائز جلوب، حيث فازت بتسعة جوائز على مدار مسيرتها الفنية.

5 نجمات ينافسن ميريل ستريب على جولدن جلوب أفضل ممثلة مساعدة

وتتنافس ميريل ستريب على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل في قائمة تضم 5 من نجمات هوليوود: إليزابيث ديبيكي عن دورها في «The Crown»، وآبي إليوت عن دورها في «The Bear»، وكريستينا ريتشي عن دورها في «Yellowjackets»، وجي سميث كاميرون عن دورها في «Succession»، بالإضافة إلى هانا وادينجهام عن دورها في مسلسل «Ted Lasso».