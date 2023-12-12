عضو بـ«النواب» تشيد بمشاركة السيدات بالانتخابات: رائدات في الوطنية

أدلت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية، مؤكدة أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري الأهم.

وأضافت أن المشاركة في سباق انتخابات الرئاسة تأكيد على حرص الناخبين المصريين على التمسك بحقوقهم وأداء واجباتهم الوطنية وتلبية نداء الوطن، ويرد أيضا على دعوات المقاطعة المسمومة، ويوقف محاولات النيل من استقرار الدولة المصرية بالإدعاءات والأكاذيب التي تطلقها أبواب الإعلام الغربي وبعض منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي تدعي الشفافية وترمي الباطل بأصحاب التاريخ والحضارة لأغراض خبيثة.

وأكدت أن تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات عن اليومين الأول والثاني من العملية الانتخابية أثبت انعكاس واضح لحالة الوعي السياسي التي وصل إليها الشعب، وإدراكه بأهمية المشاركة في رسم ملامح مستقبله من خلال هذا الاستحقاق الدستوري المهم في تاريخ مصر، والذي يستكمل مشروع بناء الجمهورية الجديدة لمصر العصرية الديمقراطية الحديثة.

وطالبت جموع الشعب المصري بالاصطفاف أمام اللجان الانتخابية في اليوم الثالث والأخير لتكتمل الصورة الحضارية والمشرفة لمصر أمام العالم، مثمنة مشاركة المرأة الواسعة والتي تؤكد أن سيدات مصر رائدات في الوطنية.