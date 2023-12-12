ازدياد توافد الناخبين على لجنة الشهيد أحمد بدوي في البساتين (صور)

في مشهد يعكس أهمية المشاركة في الانتخابات، شهدت لجنة الشهيد أحمد بدوي بالبساتين زيادة كبيرة في توافد الناخبين، وذلك قبل إعلان الاستراحة المقرر له الساعة 3 عصرا من اليوم.

وسيطرت النساء على المشهد مجددًا، إذ لا يزالن يتوافدن على اللجان باعتبارها الفرصة الأخيرة، للإدلاء بأصواتهن.

جاء ذلك في إطار الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الأخير، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بداية من الأحد 10 ديسمبر وتنتهي اليوم الثلاثاء، لينتظر المصريون بعد فرز الأصوات، الإعلان عن المرشح الفائز.