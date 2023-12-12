رئيس لجنة الاتصالات بـ«النواب»: المشاركة في الانتخابات ضربة لأعداء الوطن

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الشعب المصري قدم ملحمة وطنية خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية، إذ يعد الإقبال الكثيف الذي شهدته اللجان ضربة حقيقية لكل أعداء الوطن ممن حاولوا التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن حالة الوعي التي يعيشها المواطن وشعوره بحجم التحديات التي تواجه المنطقة العربية والعالم، كانت السبب الرئيسي في النزول والمشاركة بهذة الكثافة في الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ساهمت منذ اليوم الأول لإعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية في تحقيق النظام والاستقرار والحيادية بين المرشحين الأربعة الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية، فضلا عن التنظيم المشرف الذى شهدته أيام التصويت في الانتخابات سواء للمصريين المقيمين في الخارج أو الداخل.

وشدد على ضرورة مشاركة الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم حتى الآن، وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد للاقتراع في اللجان الانتخابية.