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انتخابات المصريين بالداخل

جد يصطحب أحفاده للجنة الانتخابات في طوخ: «بنعلمهم القيم الوطنية»

كتب:

حسن صالح
07:11 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
مسن وأحفاده في لجنة بمركز طوخ بالقليوبية

مسن وأحفاده في لجنة بمركز طوخ بالقليوبية

حرص أحد المسنين بمركز طوخ في محافظة القليوبية على اصطحاب أحفاده معه للجنة التصويت في الانتخابات الرئاسية خلال الإدلاء بصوته، في لفتة تؤكد تواصل الأجيال وغرس القيم الوطنية والمواطنة.

ممارسة الحقوق الدستورية

وأوضح الجد لـ«الوطن»، أنه أصر على اصطحاب أحفاده للجنة الانتخابات بمركز طوخ لترسيخ المواطنة وتدريبهم على ممارسة الحقوق الدستورية في المستقبل وغرس قيم حب الوطن في نفوسهم.

التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى التاسعة مساءً، وانتشرت قوات الأمن في كافة لجان ومقار الانتخابات على مستوى المحافظة لتأمين الناخبين واللجان والقضاة والمشرفين على عملية التصويت لضمان قيام كل منهم بأداء دوره في سهولة ويسر.

ويتابع محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، العملية الانتخابية من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والتي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومديرية أمن القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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