المرشح الرئاسي حازم عمر من القليوبية: مشاركة الشباب في الانتخابات رسالة قوية

قال المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو بمثابة تنازل على بياض من قبل الناخبين عن حقهم الدستوري، وهو أمر يسهم في استغلال ضعاف النفوس الساحة للتضليل وترويج الشائعات، قائلا: «هتخدم مين بعدم المشاركة، صوتك له قيمة ولازم تروح وتشارك، حتي لا تفوض جماعات الضلال في تقرير مصيرك».

متابعة سير العملية الانتخابية والتصويت

جاء ذلك خلال جولة أجراها «عمر» بمدرسة الثانوية بنات لمتابعة سير العملية الانتخابية والتصويت بانتخابات الرئاسة 2024، في اليوم الثالث للاقتراع بحضور النائب ابو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ عن الحزب والنائب عبد الله مبارك عضو مجلس النواب ، وأعضاء حملة المرشح الرئاسي، بمشاركة الشباب.

وأكد المرشح الرئاسي، أن مشهد تصدر الشباب للمشهد الانتخابي ووقوفهم في طوابير طويلة أمام اللجان الانتخابية مشهد غير مسبوق، ولم نشهده من قبل، وخصوصا للشباب أقل من 30 سنة، وهو مشهد لم نعتد عليه ومشاهده لأول مرة.

وأوضح، أن اللافت للنظر أن مشاركة الشباب بهذه الكثافة تؤكد أننا علي الطريق الصحيح على بناء وعي الشباب، والذين أكدوا بتواجدهم أمام اللجان الانتخابية هو بداية المشوار الصحيح نحو الديمقراطية السليمة.

الكل يتنافس على العطاء

وتابع «عمر»، أن كل من تقدم للانتخابات الرئاسية يتمتع بكافة حقوقه الانتخابية، قائلا: «إحنا مش داخلين خناقة والكل يتنافس عي العطاء وترسيخ الديمقراطية ودعم الاستقرار وعلي حب بلدنا مصر»، مشيرا إلى أنه يحمل كل التقدير والاحترام لكل المرشحين المتنافسين، لأن الجميع يسعي لرسم صورة حضارية للانتخابات بعيدا عن التلاسن فنحن لسنا في معركة بل في منافسة علي إقناع المواطنين لتقديم أفضل ما لدينا.

وذكر «عمر»، أنه يستكمل جولته التي بدأها علي مدار يومين سابقين واستكمالها هلال اليوم بمحافظات القليوبية والمنوفية والغربية والبحيرة، ووجه كلمة للشباب خلال الجولة قائلا: «وجودكم أشاع لدي الطمأنينة بوجود الوعي ووعيكم يحمي صناديق الاقتراع».