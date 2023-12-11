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انتخابات المصريين بالداخل

نائب محافظ القليوبية: المشاركة في الانتخابات رسالة للعالم تدل على وعي الشعب

كتب:

حسن صالح
07:37 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
نائب محافظ القليوبية يتابع انتخابات الرئاسة ببنها

نائب محافظ القليوبية يتابع انتخابات الرئاسة ببنها

تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، انتظام سير العملية الانتخابية بلجان مدينة بنها، مساء اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

المشاركة في الانتخابات رسالة للعالم

والتقى «حماد» خلال جولته المسائية بعدد من الشباب، ووجه لهم الشكر على مشاعرهم تجاه وطنهم وخروجهم للإدلاء بأصواتهم، وأنهم بذلك يوجهون رسالة للعالم تدل على وعي وثقافة الشعب المصري، كما وجه الشباب الشكر لنائب المحافظ والأجهزة التنفيذية والأمنية وكل أجهزة الدولة التي تعمل جاهدة للخروج بالمشهد الانتخابي بصورة مشرفة لمصر ويرفع من شأنها.

انتظام أجواء العملية الانتخابية

فيما اطمأن اللواء عبد الحميد الهجان على انتظام أجواء العملية الانتخابية بعدد من اللجان، وأكد توفير سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويُسر، خاصة كبار السن وذوي القدرات الخاصة والسيدات، مناشدا المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحًا أنه تم توفير كافة التسهيلات والإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن استراحة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

ودعا «الهجان» المواطنين إلى المزيد من المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا استعداد اللجان لاستقبال الناخبين، وتجهيز جميع المقرات وتوفير كافة سبل الراحة لخدمة المواطنين بمختلف لجان القليوبية.

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