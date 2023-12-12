قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوات تثقيفية في 3 جامعات

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الندوات التثقيفية بجامعات كفر الشيخ وبني سويف وحلوان، بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ورؤساء تلك الجامعات.

تضمنت الندوات تنفيذ عددا من الأنشطة الثقافية واللقاءات التوعوية، وإلقاء الضوء على الدور الذى تقوم به الدولة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من العروض والأعمال الفنية لطلبة الجامعات التي عكست روح الولاء والإنتماء ومستوى الوعي لديهم بحجم الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بشتى ربوع الوطن.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال الندوات كلمة أشار خلالها إلى التحديات والأزمات التي تواجه حاضر ومستقبل الشباب، وماتقوم به أجهزة الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة من جهود، لمجابهة تلك التحديات ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

واختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم، وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.