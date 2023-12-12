بلال الدوي: توافد الناخبين بالانتخابات الرئاسية 2024 ليس له مثيل

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن توافد الناخبين بالانتخابات الرئاسية 2024، ليس له مثيل، مؤكدا أن وعي الموطن هو السبب فيما نراه الآن، «طيلة 10 سنوات نقول إننا في معركة وعي، ونرغب في أن يعي الشعب، ويفهم ما يحيط به، لكننا الآن في مرحلة أن الشعب أدرك ما يحيط به، والأوضاع الدولية».

وأضاف خلال استضافته بشاشة «إكسترا نيوز»: «الشعب وعي الأوضاع الدولية وخريطة الصراعات في المنطقة العربية والشرق الأوسط كله، وبالتالي دفع ذلك المواطنين لرفع شعار (إحنا خايفين على بلدنا)، ما دفع الجميع إلى النزول».

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.