الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة.. انتهاء فرز الأصوات غدا والطعون الخميس

تنتهي عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم، حيث جرت على مدار 3 أيام من الأحد وحتى اليوم، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة في وقت سابق، بينما تنتهي عمليات الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة غدا، على أن تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون الخميس المقبل، ويتم البت فيها يومي 15 و16 ديسمبر.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق، يوم 18 ديسمبر الحالي لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية.

ويتولى القضاة المشرفين على اللجان الفرعية وعددها 11 ألفا و631 لجنة بجميع المحافظات، عملية فرز الأصوات بحضور وكلاء المرشحين الأربعة وممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية الصادر لها تصاريح بالمتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتواصل عملية الفرز حتى الساعات الأولى من صباح غدا الأربعاء.