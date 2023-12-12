«شؤون الإعاقة» يشيد بتسهيلات «الوطنية للانتخابات» المقدمة لذوي الهمم في اللجان

أعلن حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس القومي لشئون الإعاقة، أن ذوي الهمم أثبتوا وعيهم وخوفهم على بلدهم، وردوا الجميل لبلدهم بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «صدى البلد»: «الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت كل الإشكاليات التي كانت تواجه ذوي الإعاقة خلال الاستحقاقات الماضية لوضع حلول لها».

وتابع: «أول مرة نجد في الانتخابات ومستوى كل اللجان الانتخابية طريقة التصويت بطريقة برايل».