فرحة وزغاريد بأعلام مصر في لجنة المغتربين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية

شهدت لجنة المغتربين والوافدين في المنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء آخر أيام التصويت فرحة بين الوافدين بأعلام مصر وارتفاع أصوات الزغاريد ابتهاجًا بالعرس الانتخابي بحسب وصفهم.

واصطف المئات من المواطنين من أبناء المحافظات المجاورة لمحافظة الإسماعيلية في طابور انتخابي طويل في محيط اللجنة والأماكن المخصصة للانتظار للإدلاء بأصواتهم.

زغاريد من السيدات ومشاركة كبيرة من الفتيات

وأطلقت بعض السيدات المشاركة الزغاريد خلال وجودها ابتهاجاً بالأغاني الوطنية في محيط اللجنة، فيما شهدت اللجنة زحاما كبيرا علي مدار يومي أمس وأول أمس بمشاركة عمال المصانع وطلاب جامعة قناة السويس وجامعة الإسماعيلية الأهلية.

وقالت حنان عبد الفتاح إحدى السيدات المقيمة بمحافظة الشرقية إنها توافدت على لجنة المغتربين رفقة زملائها العاملين في إحدى مصانع المنطقة الحرة منذ الساعات الأولى من الصباح.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «المشهد كله يفرح ولم أتوقع الزحام وإقبال المواطنين بهذا الشكل، لكن أصريت علي الوجود لحين التصويت رغم كثافة الحضور».

وقال محمد حسن شاب من مدينة بورسعيد إن مواعيد عمله تتسبب في تحركه قبل فتح اللجان وإغلاق أبوابها في محافظة بورسعيد، مقررا المشاركة في لجنة المغتربين.

زحام في لجان المغتربين في أبوصوير

وشهدت قرى ومراكز محافظة الإسماعيلية في انتخابات الرئاسية اقبال كبير من المواطنين، بالتزامن مع بدء أول ساعات التصويت في التاسعة من صباحًا.

وتوافد المواطنون على لجان معهد أبو خروع ومدرسة الوراورة الإعدادية المشتركة في مركز ومدينة أبوصوير منذ بدء من الساعات الأولى لعملية التصويت.