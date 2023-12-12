رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

«إكسترا نيوز»: إقبال ملحوظ على التصويت في الانتخابات بالفيوم

كتب:

شروق مراد
03:58 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الانتخابات بالفيوم

الانتخابات بالفيوم

قال مينا مكرم، مراسل «إكسترا نيوز» من الفيوم، إنّ الانتخابات في الفيوم تشهد إقبالا كبيرا منذ اليوم الأول، حيث يحرص الجميع على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم لاختيار رئيس مصر المقبل.

وأضاف مراسل القناة، أنّ محافظة الفيوم بها 10 لجان تنقسم إلى 323 لجنة فرعية، و283 مركزًا للاقتراع، وتسير الأمور بكل سلاسة ويسر، ويوجَد عدد من الشباب المتطوعين والطواقم الخاصة بالهلال الأحمر، لتقديم المساعدات والخدمات الطبية.

وتابع أنّ عددا من الشباب بمختلف الجهات التابعة لمنظمات المجتمع المدني، تطوعوا لمساعدة الناخبين وتسهيل العملية الانتخابية بمختلف اللجان، وكان هناك مراكز دولية مهتمة بمتابعة الانتخابات حول العالم، رصدت استمرار سير العملية الانتخابية بكل سلاسة ويسير، وحرض الشعب المصري على ممارسة حقه الدستوري في الانتخابات.

اقرأ المزيد:

عضو «رجال الأعمال المصريين» تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

وفاء عامر تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

أمين جامعة الدول العربية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

الشوباشي: الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية وبداية مرحلة أشد ثراءً بالإنجازات

المطربة هدى: الانتخابات الرئاسية 2024 مختلفة ومنظمة وتشهد إقبالا كثيفا
بقلم شروق مراد