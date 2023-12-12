«إكسترا نيوز»: إقبال ملحوظ على التصويت في الانتخابات بالفيوم

قال مينا مكرم، مراسل «إكسترا نيوز» من الفيوم، إنّ الانتخابات في الفيوم تشهد إقبالا كبيرا منذ اليوم الأول، حيث يحرص الجميع على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم لاختيار رئيس مصر المقبل.

وأضاف مراسل القناة، أنّ محافظة الفيوم بها 10 لجان تنقسم إلى 323 لجنة فرعية، و283 مركزًا للاقتراع، وتسير الأمور بكل سلاسة ويسر، ويوجَد عدد من الشباب المتطوعين والطواقم الخاصة بالهلال الأحمر، لتقديم المساعدات والخدمات الطبية.

وتابع أنّ عددا من الشباب بمختلف الجهات التابعة لمنظمات المجتمع المدني، تطوعوا لمساعدة الناخبين وتسهيل العملية الانتخابية بمختلف اللجان، وكان هناك مراكز دولية مهتمة بمتابعة الانتخابات حول العالم، رصدت استمرار سير العملية الانتخابية بكل سلاسة ويسير، وحرض الشعب المصري على ممارسة حقه الدستوري في الانتخابات.