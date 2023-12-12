«فرقة عم حسن» تعزف الموسيقى للناخبين بالزمالك: «بنفرح الناس بأغاني وطنية»

ممسكا آلته الموسيقية بإحكام، بينما تدور عينيه لمراقبة فريقه المكون من 5 شباب، الذين قام بإحضارهم من مركز شباب الزاوية الحمراء ليستعرضوا مهاراتهم الموسيقية أمام إحدى مقار انتخابات الرئاسة داخل النادي الأهلي بالزمالك.

المشاركة الانتخابات الرئاسية 2024

تزامنا مع توافد المواطنين على اللجنة رقم 6 للإدلاء بأصواتهم، بدأ حسن حفني، 75 عام، عازف سكسفون، بإعطاء إشارة البدء لفريق مركز شباب الزاوية الحمراء، ليبدأو في عزف مقاطع موسيقية مختلفة.

يقول «حسن» إنه منذ اليوم الأول لانطلاق الانتخابات الرئاسية، قام بجولة على المقار الانتخابية بمناطق وسط البلد وقصر النيل وأخيرا الزمالك لعزف الموسيقى وحث المواطنين على المشاركة، وتابع في حديثه لـ«الوطن»: «أنا وشاب تاني من الفرقة بنعزف سكسفون وفي 3 بنات هما اللي بيستخدموا الطبول».

وحول فعاليتهم ومدة تواجدهم فيقول: «أنا بنزل في كل انتخابات أعزف موسيقى وأغاني حماسية متعلقة بالبلد، بالإضافة إلى النشيد الوطني»، لافتا إلى أنهم يتواجدون منذ التاسعة صباحا حتى وقت إغلاق اللجان في المساء، وشهدت الفقرة الموسيقة تفاعلا واسعا من الحاضرين.