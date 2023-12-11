مراسل «إكسترا نيوز» بالإسكندرية: الحشود وأعلام مصر تزين المقار الانتخابية

قال أحمد عبدالرازق مراسل «إكسترا نيوز» من محافظة الإسكندرية، أن المحافظة قد شهدت اليوم الأول إقبالًا طيبًا من مواطنيها الذين تبلغ الكتلة التصويتية لهم 4 ملايين و 300 ألف ناخب موزعين على 18 لجنة عامة، مقسمة على 9 أحياء، ومركز ومدينة برج العرب.

وأضاف «عبدالرازق»، خلال تغطية قناة «إكسترا نيوز» للعملية الانتخابية، أنَّ هذه اللجان تشرف على 351 مركزًا للاقتراع يضموا 533 لجنة فرعية، بالإضافة الى 36 لجنة للوافدين، وقد أعدت محافظة الإسكندرية العدة لاستقبال هذا الاستحقاق الدستوري بحزمة من الإجراءات، والحشود وأعلام مصر المنتشرة هي أهم عناصر الصورة في هذا المشهد الذي رصدناه على مدار اليوم وبالأمس، إذ تجولنا على عدد من المقار الانتخابية ومراكز الاقتراع».

وتابع: «اليوم ومنذ الصباح الباكر، فتحت اللجان أبوابها للناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، واحتشد المواطنون أمام هذه اللجان بهذه الصورة المعتادة عدد من مواطني الإسكندرية الذين يحرصون على المشاركة في هذه الاستحقاقات، ففي انتخابات سابقة عام 2018 كانت نسبة تصويت الإسكندرية 41%، وهى نسبة عالية ومحافظة استثنائية في مشاركتها بالاستحقاقات الدستورية».

وأكمل: «هذه المقار الانتخابية تجهزت وأعدت العدة لكل ما هو من شأنه أن ييسر على عملية الإدلاء بالصوت للناخبين، وأيضًا بما يليق بوجه مصر، فتجهزت هذه المقار بعدد من الكراسي والمقاعد الثابتة لكبار السن والمتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، والمظلات للشمس أو المطر، فضلًا عن سيارات العيادات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة والسكان التي تقدم خدمتها على مدار اليوم بمحيط اللجان والمقار الانتخابية المختلفة، وسيارات الدفاع المدني التي تتجهز طوال الوقت، على أهبة الاستعداد».