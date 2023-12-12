عودة التصويت في لجان انتخابات الرئاسة بعد توقفها لمدة ساعة للراحة

استأنفت لجان الانتخابات عملية التصويت بعد انتهاء ساعة الراحة للقضاة المشرفين على التصويت على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن يستمر استقبال الناخبين حتى تمام الساعة التاسعة مساء، وفق ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، في الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

اللجان الانتخابية في ثالث أيام الانتخابات

وشهدت اللجان في ثالث أيام الانتخابات والأخير، إقبالاً كبيراً من مختلف فئات الشعب المصري، وتصدر أيضاً الشباب المشهد، فعلى سبيل المثال شهدت لجان شبرا الخيمة إقبال كبير وملحوظ من قبل الشباب والسيدات، بعد دقائق من فتح اللجان الإنتخابية للتصويت في انتخابات الرئاسة 2023، كما شهدت مدرسه تحيا مصر 1 في حي الأسمرات إقبال الناخبين ليدلوا بأصواتهم خلال اليوم الأخير من العملية الانتخابية.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، حثت المواطنين على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث نشرت الهيئة الكثير من الفيديوهات التوعوية بأهمية المشاركة في الانتخابات على صفحتها الرسمية عبر «فيسبوك»، مُتضمنة عبارات مهمة مثل «الانتخابات الرئاسية خطوة إنت هتمشيها لقدام.. انزل شارك بلدنا تستاهل»، و«الانتخابات الرئاسية 2024 إحنا بكرة».

التوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أيضاً تضمت الفيديوهات التوعوية عبارات «الانتخابات الرئاسية 2024 خطوة»، و«الانتخابات الرئاسية 2024 أكيد .. تقدر .. تغير»، كما وفرت الهيئة آلية معرفة اللجنة الانتخابية من خلال الهاتف المحمول بالاتصال على رقم 5151، أو إرسال الرقم القومي على نفس الرقم.