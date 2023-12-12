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انتخابات المصريين بالداخل

«حملة السيسي»: الانتخابات الرئاسية شهدت سلاسة.. والتغطية الإعلامية محترمة

كتب:

محمد عزالدين
08:42 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور كريم سلام، عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، إن من أكثر ما لفتت نظر الحملة في الانتخابات الرئاسية 2024، سيرها بسلاسة ويسر، وعدم وجود ما يعوق العملية الانتخابية باتفاق وتصريحات كل الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة، ولم يكن هناك ما يثير أي عائق أو ما يعوق العملية الانتخابية أو يؤثر في سير التصويت.

تغطية محترمة من الإعلام

وأضاف «سلام»، خلال مكالمة هاتفية عبر شاشة قناة «DMC»، أن الانتخابات الرئاسية شهدت تغطية محترمة من الإعلام المصري الذي يقوم بدور وطني، لذا وجب شكره، نظرا لأنه كان على مسافة واحدة من كل المرشحين والحملات الانتخابية، وهذه هي الشفافية المطلوبة.

ولفت إلى أنه على مدار الثلاثة أيام في الانتخابات لم تقل أعداد المشاركين، حيث رصدت الحملة في اليوم الثالث زيادة عدد المصوتين والمشاركين في العملية الانتخابية، وهذا مصدر سعادة.

الحشود الانتخابية رسالة للعالم

وأوضح أن الحشود الانتخابية تعد رسالة للعالم بأن الشعب المصري يقف إلى جانب الدولة، ويشعر بالمسؤولية ويقدر وقائمين بالدور الوطني ويمارس حقه الدستوري والديمقراطي بكل شفافية وحيادية بالمحافظات كلها.

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