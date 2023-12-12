«الأرصاد»: تكاثر السحب على عدة مناطق.. وسقوط أمطار متفاوتة الشدة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، آخر تطورات حالة الطقس السائدة على مختلف أنحاء البلاد، مشيرة إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى، ومدينة 6 أكتوبر ومناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، على مناطق من جنوب القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مع تقدم الوقت.

أمطار على عدة مناطق

وفي وقت سابق من اليوم أوضحت «الأرصاد» أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على تلك المناطق، متوقعة في الوقت ذاته تسقاط أمطار خلال الساعات القليلة القادمة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

تساقط أمطار على الإسكندرية

وقد شهدت محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية تساقط أمطار متوسطة خلال أوقات متفرقة على عدة مناطق، وانتشرت سيارات الصرف في كل المناطق للتعامل السريع مع الأمطار الغزيرة التي تضرب الإسكندرية بين الحين والآخر منذ فجر اليوم.