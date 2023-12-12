الانتهاء من الموسيقي التصويرية لفيلم «عادل مش عادل»

يستعد الفنان أحمد الفيشاوي لطرح فيلمه الجديد «عادل مش عادل»، بدور العرض السينمائية يناير المقبل، لينافس في موسم أفلام رأس السنة 2024، لينضم لقائمة الأفلام المنافسة على شباك تذاكر الايرادات، بعد طرح فيلمي «شماريخ» للفنان آسر ياسين وأمينة خليل والذى تم طرحه فى 7 من ديسمبر الجاري، وفيلم «بلوموندو»، للفنان حسن الرداد، والذى تم طرحه نوفمبر الماضي.

الموسيقى التصويرية لايت وغير جادة

وأوضح الموزع الموسيقى عمرو أنور، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه انتهى من وضع الموسيقى التصويرية للفيلم والتي يسيطر عليها عدة ألوان موسيقية ولكن جميعها لايت حتى تخدم أحداث الفيلم قائلا: «ليها شكل فانكي ولايقة على شخصية بطل الفيلم الغير جادة».

أبطال وصناع فيلم عادل مش عادل

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، ويشارك فى بطولته كل من أحمد الفيشاوي، بدرية طلبة، دينا، محمد رضوان، شيرى عادل، محمود البزاوى، المطربة نوال لأول مرة بالتمثيل، بالإضافة عدد آخر من الفنانين، من إخراج أحمد يسرى، وسيناريو وحوار حسام كمال وأدهم سعيد.