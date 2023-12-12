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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس اللجنة العامة بإيتاي البارود: التصويت يسير دون وجود أي مشكلات

كتب:

هاجر عمر
05:27 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

قال خالد قطب، رئيس اللجنة العامة بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، إن كل الأمور باللجان الانتخابية الـ16 تسير على ما يرام، لافتا إلى أن عملية التصويت تسير دون وجود أي مشكلات، حيث كان يتم التعامل معها بكل سلاسة وسهولة.

وأضاف «قطب» خلال كلمته في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات باليوم الثالث بالانتخابات الرئاسية، أنه يتواجد بالسرادق الخاص باللجنة العامة في انتظار الصناديق من اللجان الفرعية.

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