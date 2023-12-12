على عكازين.. «أحمد» يقاوم تعبه ويصر على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

إصراره على أن يكون متواجدًا في هذا اليوم، جعله حالة مُلفتة للنظر أثناء دخوله لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر، حيث جاء المواطن أحمد شاهين إلى لجنته الانتخابية وهو يتكئ على عكازين، حرصا منه على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

ويقول المواطن أحمد شاهين، إن هذه المرة الثانية التي يشارك بها في الانتخابات الرئاسية، وحرص على المشاركة من أجل اختيار الرئيس المناسب، حتى تستكمل مصر مسيرة البناء والنهوض على مستوى جميع القطاعات.

وفي حديثه لـ«الوطن»، عبر المواطن أحمد شاهين، عن حبه لمصر ومدى سعادته بهذه الانتخابات التي تدل على أن مصر تسير على الطريق الصحيح الذي بدأته منذ 10 سنوات، ويرى المواطن أحمد شاهين، أن الدولة المصرية تستطيع أن تواجه أي تحديتها بشعبها الواعي النبيل، ونحن في خدمة مصر وسنظل نعمل من أجل استقرار ونمو أكثر.

وعن مشاركة المصريين في العملية الانتخابية، عبر المواطن أحمد شاهين صاحب الـ75 عامًا، عن فرحته بهذا الشعب لما يقدمه لبلده مصر.