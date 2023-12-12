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انتخابات المصريين بالداخل

على عكازين.. «أحمد» يقاوم تعبه ويصر على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

كتب:

وليد عبد السلام
07:01 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
المواطن أحمد شاهين يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

المواطن أحمد شاهين يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

إصراره على أن يكون متواجدًا في هذا اليوم، جعله حالة مُلفتة للنظر أثناء دخوله لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر، حيث جاء المواطن أحمد شاهين إلى لجنته الانتخابية وهو يتكئ على عكازين، حرصا منه على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

ويقول المواطن أحمد شاهين، إن هذه المرة الثانية التي يشارك بها في الانتخابات الرئاسية، وحرص على المشاركة من أجل اختيار الرئيس المناسب، حتى تستكمل مصر مسيرة البناء والنهوض على مستوى جميع القطاعات.

وفي حديثه لـ«الوطن»، عبر المواطن أحمد شاهين، عن حبه لمصر ومدى سعادته بهذه الانتخابات التي تدل على أن مصر تسير على الطريق الصحيح الذي بدأته منذ 10 سنوات، ويرى المواطن أحمد شاهين، أن الدولة المصرية تستطيع أن تواجه أي تحديتها بشعبها الواعي النبيل، ونحن في خدمة مصر وسنظل نعمل من أجل استقرار ونمو أكثر.

وعن مشاركة المصريين في العملية الانتخابية، عبر المواطن أحمد شاهين صاحب الـ75 عامًا، عن فرحته بهذا الشعب لما يقدمه لبلده مصر.

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