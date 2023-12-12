مسيرة حاشدة أمام اللجان الانتخابية في سمالوط للتشجيع على المشاركة

شارك وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، حمدي مصطفى، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالمنيا، المهندس محمد نشات العمدة عضو مجلس النواب، ورئيس مركز سمالوط، سعيد محمد، والقمص داوود ناشد وكيل مطرانية سمالوط، والدكتور بهاء حسن مدير إدارة سمالوط التعليمية، في مسيرة حاشدة أمام اللجان الانتخابية في مركز سمالوط، اليوم الثلاثاء، للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وخرجت المسيرة من أمام إدارة مركز سمالوط التعليمية، مرورًا بطريق مصر أسوان الزراعي، وميدان الأحمدى والمركز، وصولًا إلى لجان الاقتراع في مركز سمالوط، وسط هتافات «تحيا مصر».

المشاركة حق وواجب على كل مواطن

وخلال المسيرة، حث وكيل تعليم المنيا، المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن المشاركة هي حق وواجب على كل مواطن مصري، مؤكدا أنه مع بداية فتح اللجان الانتخابية تم تنظيم مسيرة لمعلمي قطاع غرب التعليمي، أمام لجان مدرسة كفر المنصورة الجديدة، ولجنة مدرسة اللغات، للمطالبة بالنزول والمشاركة الإيجابية.

مسيرة حاشدة بحضور مئات المعلمين

وأشار بهاء حسن مدير إدارة سمالوط التعليمية، ان الإدارة نظمت أمس مسيرة حاشدة بحضور المئات من المعلمين ومديرى المدارس، وشارك المئات في هذه المسيرة الحاشدة في حب الوطن.

وشارك في المسيرة عدد كبير من العاملين بالتربية والتعليم، وأعضاء حزب مستقبل وطن، وأبناء مركز سمالوط والقيادات التنفيذية والشعبية وعددا من القساوسة بمطرانية سمالوط.