متطوعو مصر الجديدة في خدمة الناخبين: بنساعد أهلنا يعبروا عن رأيهم

شارك عدد كبير من الفتيات والشباب طلاب الجامعات كمتطوعين في تنظيم الانتخابات الرئاسية في محيط مدرسة قومية الأهرام من خلال حزب مستقبل وطن في دائرة مصر الجديدة.

وقدم المتطوعون خدمات إنسانية للناخبين وخاصة كبار السن وذوي الهمم منها استقبالهم على أبواب اللجان الانتخابية وتيسير ممر مخصص لهم بعيدا عن الزحام، وتوفير كراسي متحركة لأصحاب الاعاقات الحركية وإرشاد الناخبين عن كيفية التصويت ثم اصطحابهم للخروج من اللجنة بعد الإدلاء بالصوت الانتخابي.

وقالت فيرونيا سمير، إحدى المتطوعات، إنها تفخر بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية، مضيفة: «إحنا نازلين علشان نساعد الناس إنهم يعبروا عن رأيهم، خاصة كبار السن اللي بعتبرهم أهلي، وأتمنى إني اشوف بلدي في أفضل مكان وشعبها يكون دايما مستقر ومطمئن».

وعبرت ساندي ريمون عن سعادتها بالمشاركة قائلة: «إحنا بنساعد الناخبين وخاصة ذوي الهمم وموفرين لهم كراسي متحركة وبنوصلهم لحد باب اللجنة، وبعمل ده بمنتهى الحب علشان نفسي أشوف كل المصريين مبسوطين وفرحانين ومقررين مصيرهم».