رئيس «عربية النواب»: المصريون صنعوا ملحمة في الانتخابات الرئاسية

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن كل المؤشرات تؤكد أن الانتخابات الرئاسية كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها لصالح مصر وشعبها العظيم، مشيدا بالمظاهر الحضارية والمشرفة لكل الأسر المصرية أمام اللجان الانتخابية في هذه الانتخابات التي تختتم أعمالها اليوم.

وقال «أباظة» في بيان له أصدره اليوم: «مبروك لمصر وشعبها العظيم في النجاحات الكبيرة التي حققتها هذه الانتخابات»، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك الإشادة الكبيرة من مختلف وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والعربية والدولية بهذه الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد أباظة أن رسالة المصريين كانت واضحة للعالم كله ومفادها أن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية في مصر يعتبرها كل المصريين أمرًا حيويًا وضروريًا في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وأن الانتخابات الرئاسية هي فرصة للشعب المصري لتحديد مستقبلهم السياسي وتأثيرهم على القرارات الحكومية والسياسية التي تؤثر في حياتهم اليومية.

ووجه أباظة التحية والتقدير للأسر المصرية بجميع أفرادها وفي مقدمتهم سيدات مصر العظيمات وشبابها الواعد الذين تصدروا المشهد الانتخابي وسط انبهار إقليمي وعربي ودولي بالمشاركة السياسية للمصريين في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، موجها التحية أيضاً للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاء مصر الشرفاء الذين واصلوا العمل بكل حب واحترافية وإخلاص من أجل صنع مستقبل أفضل مصر وشعبها.