طابور عمال المخابز للتصويت في الانتخابات بالهرم: بنقول كلمتنا ونحافظ على حقنا

«الشعب لازم ينزل يشارك ويقول كلمته»، كانت هذه الكلمات التي بدأ بها عمرو فوزي صاحب مخبز بلدي حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أن عدم المشاركة في الانتخابات دون عذر تضييع لحق مصر والمصريين، وذلك خلال تأديته واجبه الوطني والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية مع العاملين بمخبزه وأصحاب المخابز الأخرى بالمنطقة، الذين قرروا التجمع للتصويت في الانتخابات.

التصويت في انتخابات الرئاسة

وأضاف فوزي أنه ترك عمله ومخبزه ليتوجه قبل ساعات قليلة من غلق الصناديق وانتهاء مارثون الانتخابات الرئاسية 2024، واصطحب معه العاملين في المخابز وأصحاب المخابز المجاورة ووقفوا في طابور خاص بهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية، باللجنة 41 بمدرسة الصفا والمروة بمنطقة الهرم.

وأشار عمرو فوزي صاحب الـ29 عاما أنه و الده ورثا المخبز عن جده، الذي علمهم الحرص على التصويت في الانتخابات وعدم التفريط في هذا الحق، الذي يحافظ لنا واولادنا على مستقبلهم، لافتا إلى أنه بمجرد أنه وصل إلى سن 18 عاما لم يفوت استحقاقا انتخابيا واحدا إرضاء لضميره وحبا لمصلحة الوطن.

المشاركة في الإنتخابات

أضاف فوزي ، أنه في غاية السعادة الانتخابات الحالية شهدت إقبالا أكثر من الانتخابات السابقة، موضحا أن حرص الشباب من الجنسين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في العملية يؤكد على وعي الشباب المصري بأهمية هذه الانتخابات التي سيتحدد من خلالها مستقبل البلاد .وتابع موجها مناشدته لاقاربه وكل الشباب الذين لم يدلوا بأصواتهم قائلا: « الحقوا ارضوا ضميركم وادلوا بأصواتكم ، اللي ربنا هيحاسبكم عليها ، وسرعة التوجه قبل غلق الصناديق في اخر يوم لهذا العرس الكبير .