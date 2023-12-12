«حمزة» طفل يشارك والدته التصويت في الانتخابات: «نفسي مصر تبقى أحسن بلد»

حرص العديد من الناخبين على التوافد في الساعات الأخيرة من الانتخابات الرئاسية باللجنة الانتخابية بمدرسة الأهرام القومية في حي مصر الجديدة، للإدلاء بأصواتهم رغم سقوط الأمطار، إذ استمر الإقبال الكثيف.

وأكدت ميرنا محسن، إحدى المشاركات أنها جاءت مع طفليها للإدلاء بصوتها الانتخابي، مضيفة «مهما كانت الظروف لازم نشارك وننتخب ونقول رأينا، وأولادي معايا علشان يتعلموا قيمة المشاركة ولما يكبروا يعملوا كده».

وقال الطفل حمزة محمود، «أنا كل انتخابات بروح مع والدتي أو والدي أشارك وأضع إيدي في الحبر، وأول ما أكبر ويبقي ليا صوت في الانتخابات هاجي أشارك لوحدي، ومبسوط إني بشارك في الانتخابات علشان نفسي مصر تبقى أحسن بلد في الدنيا».

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 انطلقت يوم الأحد الماضي وتستمر صناديق الاقتراع في استقبال المواطنين على مدار 3 أيام متواصلة لينتهي التصويت اليوم.