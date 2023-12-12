تخوفات من اندلاع حرب بين الكونغو الديمقراطية ورواندا.. والأمم المتحدة تحذر

تشهد منطقة وسط إفريقيا تخوفات من اندلاع حرب بين دولتي الكونغو الديمقراطية ورواندا في ظل مطالبة الأولى بإسراع انسحاب قوات حفظ السلام من أرضها.

قلق من اندلاع مواجهة عسكرين بين البلدين

وبحسب موقع الأمم المتحدة، ذكرت رئيسة بعثة الأمم المتّحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينتو كيتا، أمام مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين في مؤتمر أن الأمم المتحدة قلقة من الوضع بين البلدين في ظل تدهور مستمر في الأوضاع وتزايد حدة الصراع بين البلدين وسط تخوفات بأن ينتهي الأمر بمواجهة عسكرية بين البلدين.

توتر ومطالبات بانسحاب الأمم المتحدة

وشهدت العلاقات بين رواندا والكونغو الديمقراطية توترا في ظل حرب وصراع عسكري ظل بين البلدين خلال السنوات العشرة الأولى من هذا العقد، وقبل عامين حقق حركة متمردة شمال الكونغو الديمقراطية انتصارا مدعومة من رواندا وسط غضب من الكونغو لهذا الأمر.

وتضم الكونغو الديمقراطية 14 ألف جندي تابع للأمم المتحدة وتطالب بسرعة إخراجهم من البلاد وسط تخوف من إندلاع مواجهة عسكرية بين رواندا والكونغو الديمقراطية خاصة أن الأمم المتحدة اتفقت بعثتها «مونوسكو» والحكومة الكونغولية على خطة انسحاب نهاية نوفمبر الماضي ولكنها غير معلنة حتى الآن.

فرنسا تحاول إطفاء نار الصراع

وتقدمت فرنسا بمشروع من أجل إعادة التفكير في سحب الجنود في تاريخ 20 ديسمبر الجاري من أجل إيقاف أي توقع باندلاع حرب بين الدول الإفريقية التي ترتبط بينها وبين فرنسا علاقات قوية، ويعتمد عليها الاقتصاد الفرنسي.