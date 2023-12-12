شباب من ذوي الهمم يحثون المواطنين بوسط البلد على المشاركة في انتخابات الرئاسة

جولة بعربات الحنطور لأصحاب الهمم، مرتدين زي مهن متنوعة وملابس ترمز لعدد من محافظات مصر لتمثيل فئات الشعب، يتجولون بالحنطور في وسط البلد للحث على المشاركة في انتخابات الرئاسة.

نظمت الجولة مؤسسة دليل الخير للتنمية، يقول المهندس سمير حسب الله رئيس الجمعية: حرصنا على مشاركة أبنائنا من ذوي الهمم بملابس المهن، لدعوة وحث المواطنين على المشاركة، ودمج أصحاب الهمم ومشاركتهم فى هذا الحدث الهام.

الجولة تهدف لحث المواطنين على المشاركة والنزول

واستهدفت الجمعية مشاركة ذوي الهمم لدعوة المواطنين للنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضحت الدكتورة منال متولي، نائب رئيس المؤسسة، أن اهتمام الرئيس بذوي الهمم، كان له الفضل في مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة ونزولهم لحث المواطنين على المشاركة، مشيرة إلى أن صوت المواطن أمانة ومسئولية يجب أن يؤديها، والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية يعد حق أصيل وواجب وطني لكل فرد مخلص.