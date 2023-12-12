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انتخابات المصريين بالداخل

«إرادة جيل» يوجه الشكر لـ«المتحدة» على دورها الحيادي في تغطية الانتخابات

كتب:

محمد أباظة
06:38 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
النائب تيسير مطر

النائب تيسير مطر

قدّم حزب إرادة جيل، بقيادة النائب تيسير مطر، رسالة شكر وتقدير إلى شعب مصر العظيم الذى شارك بكثافة وقوة في الانتخابات الرئاسية 2024 وأثبت للعالم أنه شعب واع ومسؤول يمارس حقوقه الدستورية بديمقراطية وحرية لاختيار قائد مسيرة مصر في الفترة المقبلة.

وتابع الحزب في بيانه: «كما نتقدم بخالص الشكر إلى الهيئة الوطنية للإنتخابات ولقضاة مصر الشامخين للدور الهام من أجل نجاح العملية الانتخابية».

الانتخابات الرئاسية 2024

ويشيد حزب إرادة جيل بدور الشرطة المصرية في تأمين العملية الإنتخابية والحفاظ على سلامة المواطن المصري.

ويتوجه حزب إرادة جيل بالشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والصحافة والإعلام المصرى للدور الهام الذى أكد للعالم حيادية ومصداقية الإعلام ووقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ما أدى إلى إخراج هذا المشهد بصورة مشرفة أمام العالم كله.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.