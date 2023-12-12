شابان يساعدان المواطنين بلجان التجمع الخامس: «نزلنا لخدمة الوطن»

أمام مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس، وقفا الصديقان عبدالرحمن سامح وعبدالرحمن فؤاد، لمساعدة الناخبين على معرفة لجانهم الانتخابية عبر الكمبيوتر اللوحي الخاص بهما، تطوعا دون مقابل.

يقول الشاب عبدالرحمن سامح، 18 عاما، إنه جاء من منزله بجوار المدرسة من أجل مساعدة المواطنين على معرفة لجانهم الانتخابية ضمن الانتخابات الرئاسية الجارية حاليا على مستوى الجمهورية، ففكرت أنزل أنا وصديقي لمساعدة الناس: «نزولي ومساعدتي للناس خدمة للوطن، بنحاول نسهل الدنيا عليهم».

عبدالرحمن سامح: «بنحاول نسهل على الناس»

وتابع «سامح» خلال حديثه لـ«الوطن»، يوجد كثير من الناخبين أمام لجنة الاقتراع، ممن جاءوا للمشاركة ما يدل على اهتمامهم بضرورة المشاركة والحصول على حقهم: «الناس مهتمه بالموضوع بالذات كبار السن اللي بيجوا يصوتوا، التنظيم حلو من قبل الدولة».

«فيه مشاركة كبرى من الشباب في اللجنة، وكان تاني يوم أكثر من أول يوم في الناخبين» كلمات لمشاهد حية تذكرها الشاب: «كل يوم الشباب بيزيدوا مع اقتراب انتهاء فترة التصويت».

عبدالرحمن فؤاد: اتفقت مع صاحبي ننزل نساعد الناس

على مقربة منه، وقف صديقه عبدالرحمن فؤاد، 19 عاما، وطالب في كلية الآداب جامعة القاهرة: «اتفقنا أننا ننزل نساعد الناس وقد كان، وفيه ناس كتير كبيرة في السن أو مش بيكونوا فاهمين ينتخبوا إزاي وميعرفوش لجانهم الانتخابية وإحنا بنساعدهم».

يضيف أنه ما لمسه خلال عمله في الشارع طيلة اليومين الماضيين اهتماما كبيرا ومنقطع النظير من قبل اللجنة العليا للانتخابات والقيادات الأمنية المتواجدة بجوار اللجنة الانتخابية.