رؤساء اللجان في الشرقية يساعدون كبار السن وذوي الهمم على التصويت (صور)

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الشرقية في الساعات الأخيرة في اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة 2024 تواجدا كثيفا وملحوظا من المواطنين الناخبين من بينهم ذوي الهمم والحالات الإنسانية، وأبدى رجال القضاء من رؤساء اللجان لفتات إنسانية رائعة، إذ خرجوا لاستقبال الناخبين الذين الذين يواجهون صعوبة في الحركة فضلا عن استقبال ذوي الهمم ومساعدتهم للإدلاء بأصواتهم.

قاض يستقبل ذوي الهمم والمسنين ميسرا عليهم

شهدت اللجنة رقم 9 الكائنة بمدرسة الثانوية الفندقية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية تعاونا كبيرا من المستشار رئيس اللجنة على مدار الأيام الثلاثة للانتخابات الرئاسية 2024، إذ كان يخرج ليستقبل المسنين وذوي الهمم ومتعسري الحركة، واليوم استقبل أحدهم اليوم يسير مستندا على مشاية ويعاني الحركة، واستقبله داخل اللجنة ويسر له العملية الانتخابية، فيما استكمل المساعدة أحد أفراد الأمن وأخذ بيد المسن ليساعده في العبور إلى الطريق واستقلال وسيلة مواصلات.

مستشار اللجنة يقدم الدعم للمواطنين باللجان ويستقبلهم

وفي الساعات الأخيرة من اليوم الثالث للعرس الانتخابي شهدت اللجنة توافدا كبيرا من الناخبين بعضهم من المسنين وذوي الهمم لم يستطيعوا صعود درج السلم، فاستقبلهم القاضي رئيس اللجنة مرحبا بهم وأحضر إليهم المقاعد لراحتهم ثم جلب الأوراق الخاصة بالاقتراع وتيسير عليهم التصويت وإرشادهم للطريقة الصحيحة للتصويت دون أخطاء، معلقا: بييجي حالات إنسانية للجنة وبيكونوا مش قادرين يتحركوا فلازم نقدم ليهم ايد المساعدة هما أهالينا وكلنا في حب الوطن لازم نكون ايد واحدة".