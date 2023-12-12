باحثة بـ«المركز المصري»: تيسيرات «الوطنية للانتخابات» زادت من الإقبال

علقت هبة زين، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على تيسيرات الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلة، إن الهيئة بذلت جهودا مُضنية على مدار الأشهر الماضية لتوفير الكثير من التيسيرات للناخبين، موضحة أن الكثير من المواطنين استفاد من كل هذه التيسيرات، خاصة وحرصت على تحديث موقعها الإلكتروني الرسمي، والذي سهل معرفة اللجنة الانتخابية بسهولة ويسر.

مقر الاقتراع

وأضافت «زين» لـ«الوطن»، أن الهيئة أتاحت للمواطنين إمكانية تغيير مقر الاقتراع واهتمت بفئات معينة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، حيث وجهت بضرورة مراعاتهم في جميع اللجان الانتخابية، وهو ما ظهر في توفير بطاقات اقتراع بطريقة برايل لأول مرة لتمكين المكفوفين من ممارسة حقهم الانتخابي بسهولة ويسر.

وأشادت الباحثة بالمركز المصري، بالمتابعة الدورة للهيئة الوطنية للانتخابات للعملية الانتخابية في جميع المحافظات، وحرصها على التدخل لتذليل أي معوقات، فضلاً عن حرصها على دفع العديد من القضاة في اللجان التي شهدت كثافات كبيرة، موضحة أن كل ذلك ساهم في زيادة الإقبال على المقرات الانتخابية.

العملية الانتخابية

وأوضحت هبة زين، أن جميع التسهيلات التي قدمتها الدولة زادت من ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وأهمية التصويت والمشاركة السياسية، وهو ما تُرجم في تواجد الكثير أمام اللجان الانتخابية على مستوى الجمهوري.