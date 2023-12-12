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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس لجنة متابعة الفيوم: إقبال المصريين على الإدلاء بأصواتهم ما زال قويا

كتب:

منى صلاح
07:11 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
أحد اللجان الانتخابية

أحد اللجان الانتخابية

قال المستشار إيهاب همت، رئيس لجنة متابعة محافظة الفيوم، إنَّ هناك 10 لجان عامة بالمحافظة، و323 لجنة فرعية و3 لجان وافدين، والمشرفين 323 منهم 22 قاضية، وإجمالي الناخبين 2 مليون و147 ألف ناخب، وجميع اللجان فتحت أبوابها أمام الناخبين في الموعد المحدد منذ اليوم الأول.

وأضاف «همت»، في مداخلة له عبر «فيديو كونفرانس»، بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، والذي نقلته شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الكثافة الانتخابية وإقبال المصريين على الإدلاء بأصواتهم باللجان التابعة للمحافظة، لا تزال قوية، مؤكداً اهتمامهم بتوفير كل التيسيرات للناخبين، وتم توفير التيسيرات اللازمة لذوي الهمم بالمقرات، وجميع القضاة على مستوى المسؤولية.

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