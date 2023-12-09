بالدرجات.. مواصفات امتحان اللغة العربية للصفين الأول والثاني الثانوي

كشف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان اللغة العربية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، للصفين الأول والثاني الثانوي، وتوزيع الأسئلة والدرجات، والضوابط العامة للورقة الامتحانية.

مواصفات أسئلة اللغة العربية

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة؛ لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة – الفصل الدراسي».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ (حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور).

- بالنسبة للمحتوى الذي تقيسه أسئلة الامتحان، ما تمت دراسته من توزيع لمنهج اللغة العربية المقرر من مكتب مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، في جمهورية مصر العربية.

نواتج التعلم

يقيس امتحان اللغة العربية نواتج التعلم للمجالات الآتية:

- القراءة: فهم النص المقروء واستيعابه وتذوق النص ونقده.

- النصوص والأدب والبالغة: تحليل النص الأدبي وتذوقه نصوص، معرفة خصائص الأساليب الأدبية وأنماطها، تطبيق المفاهيم البلاغية التي درسها).

- التراكيب اللغوية أو القواعد: يتعرف الجملة العربية، ويتعرف الأساليب اللغوية، ويتعرف تغيرات بنية الكلمة.

- الكتابة «التعبير الإبداعي– الوظيفي»: إنتاج الفكر وتنظيم كتابتها وانتقاء الكلمات والعبارات والجمل، و تكوين كلمات وجمل وفقرات.