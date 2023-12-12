عضو التنسيقية بعد تطوعه لمساعدة المواطنين في الانتخابات: «مش هنتأخر عن بلدنا»

تضافرت جهود القطاعات التنفيذية مع المتطوعين من شباب تنسيقية الأحزاب من أجل تيسير العمل على مدار أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة، وظهر أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب بشكل لافت في العمل التطوعي؛ إذ ساعدوا الناخبين في معرفة لجانهم، ووفروا الكراسي لكبار السن.

متطوع في الانتخابات الرئاسية

وتحدث عبد الله العطار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وأحد النماذج التي ظهرت بنشاط في مدارس عين شمس، عن دور القيادات الشعبية والعمل التطوعي في سير العملية الانتخابية بعين شمس قائلا لـ«الوطن»: «هذه ظروف تتطلب منا جميعا الوقوف مع البلد ومع القيادية السياسية في ظل ما يحاط بنا من قلق في الأوضاع الخارجية»، مؤكدا أن الشباب المصري لا يتأخر عن بلده، ويقف وقفة وطنية.

وأوضح: «نحن مجموعة من 10 أفرد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كنا متطوعين في عين شمس على مدار أيام الانتخابات من أجل التعاون مع الجهات القائمة على الانتخابات لتيسير العمل على مدار اليوم في الأيام الثلاثة للانتخابات، فقمنا بتقسيم أنفسنا وكل واحد أخد منطقة».