رئيس «العليا للانتخابات» بطوخ: الإقبال الشديد على التصويت يكشف زيادة وعي المواطنين

أشاد المستشار إسماعيل الفران رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مركز طوخ بالقليوبية، بالحضور الكبير للجماهير أمام اللجان، وحرصهم الشديد للتوجه والتواجد للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024.

معظم الناخبين من الشباب

وقال رئيس اللجنة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش تفقد لجنة الشهيد محمد فهمي الطوخي بمدينة طوخ، إن الملاحظ على الحضور باللجان أن معظم الناخبين من الشباب، ونستطيع القول إن نسبة كبيرة من الشباب خرجوا ليدلوا بأصواتهم ويعبروا عن آرائهم.

الشعب المصري يعبر عن رأيه

ولفت إلى أن الشعب المصري سعيد وهو يخرج للتعبير عن رأيه ويختار رئيسه، موجها رسالة إلى كل المواطنين: «انزل الآن لا زال أمامك وقت لتشارك في هذا الحدث الهام، انزل وقول رأيك».

وأوضح أن الملاحظ على لجان طوخ أن معظم الحاضرين من الشباب والفتيات، مؤكدا أن نسبة الإقبال عالية للغاية، ويرجع ذلك إلى نسبة الوعي المرتفعة لدى المواطنين، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة مرضية تماما في اللجان.