برلمانية عن «التنسيقية»: المشهد الانتخابي شهد ملامح إيجابية عديدة

قالت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب التجمع، إن المشهد الانتخابي مشهد ديمقراطي، وحرص كل أطياف ومكونات المجتمع المصري على المشاركة في الانتخابات دليل على رغبة المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم والاختيار بين عدد من المرشحين.

وأضافت «سمير» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أهم الملامح الإيجابية في الانتخابات هذه المرة هي مشاركة الشباب المصري الواسعة في كل محافظات الجمهورية واحتفالاتهم بالمشاركة، المشهد الذي اتضح في الجامعات المصرية في كل محافظات الجمهورية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب التجمع، إلى أنه لم تغب الأسرة عن هذا المشهد الوطني فاصطحاب الأسر لأطفالهم هو تعزيز للوعي والحقوق لدى الأجيال المقبلة، مما يمهد الطريق إلى ممارسات ديمقراطية وحرص من الأجيال القادمة على المشاركة مستقبلا.