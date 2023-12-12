«الحرية المصري»: التحديات الإقليمية كانت دافعا للمشاركة بكثافة في انتخابات الرئاسة

قال النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب «الحرية المصري»، والأمين العام، إنه بعد مرور الثلاثة أيام الخاصة بالتصويت على الانتخابات الرئاسية، اتضح جليا للقاصي والداني، خاصة خارجيا، وعي المصريين باهمية المشاركة.

أضاف «مهنى»، أن مظهر الشعب المصري خلال الأيام السابقة، يؤكد وعيه بالتحديات الإقليمية التي تواجهها مصر، وخاصة الحرب على غزة وقتل الأبرياء من الأشقاء، فكل ذلك ألقى بظلاله على الانتخابات الرئاسية، وكان دافعا كبيرا وقويا للاصطفاف الوطني والمشاركة بكثافة في الانتخابات.

أكد عضو مجلس النواب، أن مصر بلد عظيم بشعبه، ولديه جيش عظيم وأبناء يعشقون رماله، ولن يسمحوا أبدا لأي شخص مهما كان أن يمس مصر ومقدراتها وسنظل نسطر التاريخ.