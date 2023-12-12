رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

«الحرية المصري»: التحديات الإقليمية كانت دافعا للمشاركة بكثافة في انتخابات الرئاسة

كتب:

محمد أباظة
07:40 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
النائب أحمد مهنى

النائب أحمد مهنى

قال النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب «الحرية المصري»، والأمين العام، إنه بعد مرور الثلاثة أيام الخاصة بالتصويت على الانتخابات الرئاسية، اتضح جليا للقاصي والداني، خاصة خارجيا، وعي المصريين باهمية المشاركة.

أضاف «مهنى»، أن مظهر الشعب المصري خلال الأيام السابقة، يؤكد وعيه بالتحديات الإقليمية التي تواجهها مصر، وخاصة الحرب على غزة وقتل الأبرياء من الأشقاء، فكل ذلك ألقى بظلاله على الانتخابات الرئاسية، وكان دافعا كبيرا وقويا للاصطفاف الوطني والمشاركة بكثافة في الانتخابات.

أكد عضو مجلس النواب، أن مصر بلد عظيم بشعبه، ولديه جيش عظيم وأبناء يعشقون رماله، ولن يسمحوا أبدا لأي شخص مهما كان أن يمس مصر ومقدراتها وسنظل نسطر التاريخ.

اقرأ المزيد:

محافظ البحر الأحمر يتابع سير الانتخابات الرئاسية 2024

أحمد الدريني يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

الدكتور محمود مسلم يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

عضو «رجال الأعمال المصريين» تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.