أبرز مشاهد اليوم الثالث للانتخابات بالشرقية.. «الكل بيتسابق في حب مصر»

شهدت محافظة الشرقية عدة مشاهد رائعة خلال اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024، تؤكد تضامن المواطنين ورفعة وعيهم وارتفاع الوعي السياسي.

أبرز مشاهد في الانتخابات الرئاسية بالشرقية

تستعرض «الوطن» عدة مشاهد مؤثرة حدثت بمحافظة الشرقية، خلال اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة المصرية 2024، أبرزها مسيرة حاشدة من كل طوائف وفئات الشعب بالمحافظة ضمت آلاف المواطنين سيرًا على الأقدام حاملين علم مصر خفاقا وكأنها رسالة تلقائية تقول مصر الأعلى.

مسيرة حاشدة من جموع مواطني الشرقية

المشهد الأول يبرز تضامن المواطنين في محافظة الشرقية، حيث نظم الآلاف مسيرة وصلت لعشرات الأمتار، رافعين علم مصر، وزين المشهد وحدة المواطنين بين رجال الكنيسة ورجال الأوقاف، الذين ظهروا كتفًا بكتف مرددين «تحيا مصر».

الشباب يسجل حضور قوي في الانتخابات لليوم الثالث

في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية شهد محيط اللجان تواجدا كثيفا وملحوظا من الشباب من الجنسين فتيات ورجال للإدلاء بأصواتهم.

وقال الدكتور سيد عبد السلام طبيب بصحة الشرقية، في حديث لـ«الوطن»: «الشباب لديه وعي كبير، وتوافدوا بكثافة على اللجان للتصويت وأداء حقهم الدستوري».

تضامن وتعاون المواطنين ورجال الشرطة والقضاء

على جانب آخر بدت المشاركة والمحبة بين المواطنين سواء شرطة أو قضاء أو بين المواطنين أنفسهم، العنوان والسمة الرئيسية للانتخابات طوال أيامها الثلاثة.

وقالت سهير الكيلاني، ناخبة، عن مساعدة أحد المستشارين لها، إنه خرج لاستقبالها عندما بلغه صعوبة حركتها معلقة: «الشرطة والقضاء في خدمة أهل الوطن».