مستشار محكمة الاستئناف يتفقد لجان حي الأسمرات قبل غلق اللجان والفرز

تفقد المستشار وجدي عبد المنعم رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات لقسم المقطم، ومجموعة من هيئة المستشارين، الوضع بمدارس الأسمرات واللجان، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية خلال الساعات الأخيرة.

العملية الإنتخابية

ثمنّ المستشار وجدي عبد المنعم جهود مستشارين اللجان بمدرسة تحيا مصر1 في حي الأسمرات على سير العملية الانتخابية بكل سهوله ويسر، مضيفا خلال حديثه مع المستشارة أمينة عاطف، أنها من أكثر اللجان انضباطا، وسيتم غلق اللجان بعد خروج آخر ناخب.

انتخابات الرئاسة

وخلال الجولة التفقدية التي أجراها المستشار وجدي عبد المنعم، اطمئن على سير العملية الانتخابية بالنسبة للناخبين، من داخل وخارج اللجان، كما ثمن مجهود جميع العاملين والناخبين.