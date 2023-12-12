شباب يدلون بأصواتهم لأول مرة في انتخابات الرئاسة: «بنختار مستقبلنا»

حرص عدد كبير من الشباب الذي يحق لهم المشاركة لأول مرة في الانتخابات، على التصويت في انتخابات الرئاسة، معبرين عن سعادتهم باتخاذ هذه الخطوة، لرسم مستقبل أفضل لمصر والمشاركة في أخذ قرار في أول استحقاق دستوري لهم.

أمير وكيرلس وفادي ومارسلينو، 4 أصدقاء حضروا إلى إحدى لجان دائرة الزيتون في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024، إذ جمعتهم الصدفة في لجنة انتخابية واحدة.

الانتخابات الرئاسية 2024

أتوا معا إلى اللجنة عند علمهم بمكانها، ليدلوا بأصواتهم لأول مرة في الانتخابات الرئاسية، فرحين بقيامهم بهذه الخطوة التي لم يشعروا بها من قبل.

أصدقاء جمعتهم لجنة انتخابية واحدة

أمير إيهاب، طالب بكلية حقوق فرنساوي، ينتخب للمرة الأولى، وعقب انتخابه أعرب عن سعادته للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

أما كيرلس أسامة فهو طالب بكلية تجارة إنجليزي، فعل مثلما فعل أصدقائه، مؤكدا أنه يشعر بالسعادة وأنه قادر على الانتخاب واختيار رئيس الجمهورية القادم بكل حرية، وبفرح أيضا لهذه التجربة.

أما فادي عاطف فهو طالب بكلية تجارة إنجليزي، قال: «جيت أقول صوتي وأعبر عن رأيئ» هذا ما قاله مؤكدا ضرورة النزول للانتخابات الرئاسية حتى وإن لم يتبق سوى ساعات قليلة فقط على الإغلاق.

ولم يختلف معه مارسلينو مجدي طالب بكلية حقوق إنجليزي، فقد أكد ضرورة اتجاه الشباب لإبداء رأيهم خاصة وأنهم مستقبل هذه البلد.

«ملك» أول مرة تشارك في الانتخابات

أما الطالبة ملك محمد، الطالبة بجامعة مصر الدولية، تشارك في العملية الانتخابية لأول مرة في حياتها، إذ كانت دائما ما تحرص على المجئ بصحبة والدتها في الانتخابات السابقة من أجل وضع يدها في الحبر الفسفوري، غير أن السنوات تغيرت حتى باتت صاحبة الرأي الأول والأخير في اختيار رئيس مصر القادم.

«نازلة لأول مرة علشان أشارك في الانتخابات الرئاسية واختار رئيس مصر القادم».. كلمات أوضحت بها الطالبة ذات الـ19 ربيعا ما قامت به منذ قليل، في لجنتها الانتخابية لجنة الشهيد أحمد محمد محمود أبو العينين للتعليم الأساسي، بالتجمع الأول، موضحة: «دي أول مرة أشارك في الانتخابات بس لقيتها منظمة جدا وكويسة».

وتقف والدتها الدكتورة مروة منصور، لتنصت لحديث ابنتها لـ«الوطن»، تبتسم خلال سرد «ملك» ما كانت تقوم به أثناء طفولتها: «بحب أنتخب وأشارك وأنمي الحس ده عند بناتي علشان يشاركوا في الانتخابات».