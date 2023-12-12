إقبال على التصويت في الدقائق الأخيرة من انتخابات الرئاسة بالسويس

شهدت لجان محافظة السويس إقبالا متزايدا، خلال الدقائق الأخيرة قبل غلق الاقتراع بانتخابات الرئاسة في التاسعة مساءً، وفقاً للموعد الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشهدت اللجان، إقبالا من المواطنين الذين لم تسعفهم الظروف للتصويت خلال اليومين الماضيين، للحاق بالركب الديمقراطي والمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024.

وشهدت اللجان في أقسام محافظة السويس تصويتًا مكثفًا مساء اليوم خلال الساعات الأخيرة قبل غلق اللجان في التاسعة مساءً، منها لجنة محمد كريم والملك فيصل وسامر البارودي.

وشهدت العديد من اللجان الانتخابية بحسب الواقع التصويتي أمس واليوم إقبالاً على مدار اليوم حتى قبالة الساعة التاسعة وبخاصة لجان المغتربين والتي تشهد بحسب شهود عيان إقبالا غير مسبوق.

وتستمر لجان المغتربين الـ6 في محافظة السويس في العمل حتى الموعد الرسمي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات للغلق، وشهدت لجنتي مدرسة المستقبل الابتدائية ولجنة ميناء العين السخنة ومدرسة صفية زغلول إقبالاً كبيراً من الناخبين المغتربين.

جدير بالذكر أن السويس بها لجنة عامة وحيدة و61 لجنة فرعية يتضمنها 49 مركز انتخابي في أقسام محافظة السويس الخمسة.