رئيس لجنة الفيوم العامة: إقبال غير مسبوق على اللجان الانتخابية

قال رئيس اللجنة العامة في الفيوم، إن الأمور تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن هناك إقبال غير مسبوق على اللجان الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

إقبال المواطنين

وأشار إلى أن هناك فرحة كبيرة حول اللجنة من المواطنين بالانتخابات، وتنظيم احتفالات بالخيل والطبول دعما للانتخابات الرئاسية.

جاءت كلمته خلال الموتمر الصحفي المنقعد الآن بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات للكشف عن آخر مستجدات العملية الانتخابية.

جدول زمني

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل، وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.