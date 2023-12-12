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انتخابات المصريين بالداخل

استمرار توافد المواطنين على صناديق الاقتراع بأكتوبر قبل غلق باب التصويت

كتب:

أحمد أبوضيف
08:48 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة

تشهد لجان مدرسة الحي الأول للتعليم الأساسي، وجيل 2000 والثانوية بنات والنصر والعديد من المدارس بمنطقة السادس من أكتوبر، توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، رغم صعوبة الطقس ونزول الأمطار بعدد من المناطق.

انتخابات الرئاسة 

وكانت لجان مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، شهدت من الساعات الأولى من صباح اليوم، آخر أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، إقبال كبير من المواطنين، حيث تصدر الشباب  الطلاب المشهد الانتخابي في المنطقة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.