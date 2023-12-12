نائب رئيس «المؤتمر»: الحرب على غزة كان لها تأثير قوي على المشاركة في الانتخابات

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحرب على غزة كان لها تأثير قوي على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، إذ استشعر الناخبون خطرا يهدد الأمن القومي، وهو أمر حساس للغاية، فالأمن القومي للمصريين، خط أحمر.

أضاف «فرحات» لـ«الوطن»، أن تحرك الدولة المصرية منذ بداية أحداث غزة، كان تحركًا سريعًا وإيجابيا، أعطى رسالة للعالم برفض كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي في تهجير الفلسطينيين قصريا إلى دول الجوار، سواء في سيناء أو في الضفة الغربية أو حتى تهجيرهم داخل قطاع غزة.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، بأن الجهود المصرية بشأن القضية الفلسطينية، دفعت المواطنين للاحساس بخطورة الموقف، وأن الدولة المصرية تتعرض فعلا إلى خطر من الخارج، وبالأخص منطقة سيناء التي تمثل أهمية خاصة لدى جميع المصريين، مضيفًا أن ذلك انعكس أيضا على حجم التصويت في المحافظات الحدودية.