«الوطنية للانتخابات»: الحبر الفسفوري يستمر 72 ساعة

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إنَّنا مع دراسة اللوجستيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك قبل إعداد البرنامج الزمني لهذا الاستحقاق الانتخابي، وكان أهمها «الحبر الفسفوري» لتجنب تكرار عملية التصويت لنفس الشخص، والذي يستمر 72 ساعة.

وأضاف «بنداري»، خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ العبوة الواحدة تكفي لاستخدام من 60 لـ80 مواطنا، وتم التعاقد مع مصلحة الكيمياء على كميات تكفي الـ67 مليون ناخب، والتأكد أنها تطابق المواصفات وخالية من أية مخاطر على صحة المواطن، وتم التعاقد على مستلزمات أخرى تستخدم في العملية الانتخابية، مثل «السواتر» وصناديق الاقتراع وحقائب لحفظ أوراق العملية الانتخابية، بجانب توفير «سكانر» و«طابعات» لأوراق التأييدات لمرحلة جمع التأييدات التي تسبق العملية الانتخابية، وبالفعل وفرنا ما لا يقل عن 1800 طابعة وتم رفع كفاءتها بالأحبار.

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: «تم رفع الاستعدادات والكفاءة لمواجهة كثافة التأييدات والكم الهائل الذي تم استخراجه من الشهر العقاري، وتوفير مستلزمات الطباعة، بدءا من بطاقات الاقتراع ونماذج تستخدم في العملية الانتخابية مثل محاضر فتح وغلق اللجان، ومحاضر فرز اللجان الفرعية ومحاضر فتح اللجان العامة وغيرها، وتم توفير أوراق الاقتراع».

واستطرد: «تم نقل أوراق الاقتراع وفقا لاستراتيجية النقل، والتي تتعلق بعدد الناخبين المقيدين في كل محافظة والمتوقع حضورهم، وذلك بالرجوع إلى استحقاقات سابقة، وتم إضافة هامش عددي مراعاة لاحتمال وجود كثافات، والنسبة التي يتم طباعتها من هذا العدد في النهاية لا تتجاوز 70 لـ80%، وبعدها يتم توزيعها على المحافظات، وهناك نسب مختلفة لتوزيع الأوراق، وفقا لعدد المقيدين ممن لهم حق التصويت في كل محافظة».