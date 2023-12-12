إقبال كبير على لجان الانتخابات الرئاسية قبل غلق باب الاقتراع في المحافظات

شهدت محافظة الشرقية، توافدًا ملحوظًا من الناخبين في اللجان الموزعة بالقرى والمدن، في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024، وشهدت لجان الوافدين، إقبالًا من طلاب جامعة الزقازيق المغتربين، بمنطقة قسم ثانِ الزقازيق بالقومية.

وفي ذات السياق، شهدت لجان الاقتراع في القرى التابعة للجان العامة بالشرقية، تواجدًا كبيرًا من السيدات والشباب وكبار السن من الجنسين.

وتواجد الأطفال بكثافة حول محيط اللجان الانتخابية 2024، حاملين أعلام مصر، وقالت عبير سعيد، إحدى الناخبات في الشرقية، في حديثها لـ«الوطن»، أنها لاحظت تواجد عدد كبير من النساء باللجان الانتخابية، وهذا يدل على ارتفاع الوعي السياسي، وأشارت رقية يونس، إحدى الناخبات، إلى أنّ النساء اصطحبن أطفالهن عفويًا لإرضائهم، معلقة: «دي رسالة للأطفال بغرس المسؤولية داخلهم وتدريبهم على المشاركة في مستقبل بلدهم منذ الصغر».

مزمار وطبل بلدي أمام اللجان الانتخابية

وفي السياق ذاته، شارك الآلاف من أهالي مركز أخميم بسوهاج، في الانتخابات الرئاسية 2024، على أنغام المزمار والطبل البلدي، وهو الأمر نفسه الذي شهدته لجنة مدرسة صفية زغلول، للمغتربين في قسم الأربعين بمحافظة السويس، إذ احتفل الشباب بالعرس الانتخابي على أنغام السمسمية أمام اللجان.

وقال أحمد حلمي الشريف، المحامي بالنقض، إن الإقبال الكبير والكثيف الذي تشهده لجان الانتخابتات الرئاسية في المحافظات كافة، يعد دليلًا على ارتفاع الوعي لدى الأهالي.

وأشار محمد علي صاحب الـ44 عامًا، ويقيم بناحية مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، إلى أنه جاء مع أسرته للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة النيل شرق محافظة سوهاج، حرصا منهم على اختيار مستقبل مصر.