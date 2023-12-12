توافد على اللجان بالبحر الأحمر في الساعات الأخيرة للانتخابات الرئاسية

شهدت لجان البحر الأحمر إقبالا من الناخبين قبل الساعات الأخيرة على غلق باب التصويت لليوم الثالث والأخير في الانتخابات الرئاسية 2024 خاصةً لجان مدرسة القديس يوسف ومدرسة رجاك بالغردقة التي شهدت إقبالا كثيف في إصرار من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيسهم.

الانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر

وأشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى متابعة سير الانتخابات الرئاسية 2024 على مدار الساعة من غرفة العمليات الرئيسية ومركز التحكم والسيطرة التابع للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، من خلال البث المباشر للفعاليات بغرفة العمليات الرئيسية، للوقوف على كيفية سير العمل فى اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024.

اللجان الإنتخابية بالبحرالأحمر

ودفعت جمعية الهلال الأحمر المصري بالبحر الأحمر بمجموعة من الشباب المدربين المتطوعين لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الدخول إلى اللجان الانتخابية.

وتفقد اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر عدد من اللجان الانتخابية بمدينة الغردقة للوقوف على تأمين محيط اللجان الانتخابية يرافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.