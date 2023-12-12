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انتخابات المصريين بالداخل

فرحة الأطفال بالانتخابات تنشر البهجة في لجان البحر الأحمر: حابين نعيش الأجواء

كتب:

شاذلى عبدالراضي
06:22 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
سيف يصطحب شقيقه للانتخابات

سيف يصطحب شقيقه للانتخابات

شهدت اللجان الانتخابية بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، تواجد الأطفال منذ التاسعة من صباح ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، حاملين علم مصر، بينما تعلو الفرحة وجوههم، وهم يشاهدون الاستحقاق الديمقراطي.

أطفال في لجان انتخابات البحر الأحمر 

أصر سيف شاذلي، الطالب في الصف الأول الإعدادي، على اصطحاب شقيقه «مالك» في الصف الثاني الابتدائي، حتى يعيش الأجواء الانتخابية التي تشهدها مصر، وحملا علم مصر وعبرا عن سعادتهما عندما سمح لهما رئيس اللجنة بالتقاط الصور التذكارية في محيط اللجان، في فرحة غامرة. 

أجواء الانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر 

وشهد ثالث أيام الانتخابات الرئاسية2024 في البحر الأحمر، توافد الناخبين وأسرهم على لجان الاقتراع حاملين أعلام مصر، وسط سعادة بالغة بالأجواء الوطنية.

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة سلمى يوسف، أخصائي الصحة النفسية، إنّ حرص الأطفال على المشاركة في أجواء الانتخابات الرئاسية، يعكس صورة حضارية مشرفة لمصر.

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بقلم شاذلى عبدالراضي